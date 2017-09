MC Melody alfineta Anitta: ‘O mundo dá voltas, querida’

A cantora mirim MC Melody usou sua conta no Facebook para alfinetar Anitta, com quem já teve um desentendimento há dois anos. “A Anitta fora do Grammy Latino, o maior prêmio da música mundial, já não foi pro Rock in Rio, nossa”, escreveu a menina de 10 anos nesta quarta. “Ela está no auge acho que deveria estar, sim, talvez seja pela falta de humildade dela, né”, completou. Por fim, Melody disse gostar do trabalho da artista do sucesso Sua Cara, embora não tenha escondido o ressentimento. “Mas eu sou fã mesmo ela sendo mala, e sempre dá um jeito de fazer pouco caso de mim… O mundo dá volta querida, bjs”.

O rancor da pequena vem de 2015, quando Anitta negou publicamente na internet a possibilidade das duas gravarem uma música juntas. Melody já havia anunciado a parceria musical em suas redes sociais e até publicado um vídeo no qual falou pela primeira vez com a cantora. “Quando a gente canta, dança, não é que a gente não precisa estudar muito, fazer muita coisa antes”, disse Anitta em tom de sermão ao telefone.