MC Beijinho, do camburão ao hit ‘Me Libera Nega’

O novo sucesso da música baiana é um caso de polícia. Ítalo Gonçalves, de 19 anos, foi preso em novembro passado sob a acusação de furtar celulares de dois adolescentes na orla de Salvador. Quando um programa sensacionalista da TV tentou entrevistar Gonçalves algemado no camburão (e visivelmente alterado), sua reação foi certeira: ele passou a cantar Me Libera Nega, música de sua autoria feita em homenagem a uma paixonite. Desde então, a vida de MC Beijinho nunca mais foi a mesma. Me Libera Nega ganhou mil homenagens, que vão do time de futebol do Vitória a Caetano Veloso. O vídeo caseiro da canção caminha forte nas redes sociais: em apenas um mês, está na casa dos 2 milhões de visualizações. Depois de dois dias no xadrez, o MC saiu de lá como novo expoente do samba-reggae. E quer surfar na fama: “Estou malhando para ficar no filé, na carne-seca. MC Beijinho tem de ser desejado”.

