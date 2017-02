Mauricio de Sousa pode captar R$ 1,4 mi para mostra dos 80 anos

O Ministério da Cultura autorizou a Mauricio de Sousa Editora a captar 1.412.750 de reais através de lei de incentivo (na qual pessoas físicas e jurídicas fazem doações ou patrocínios a fim de receber uma dedução no imposto de renda) para a realização de uma exposição em homenagem aos 80 anos do cartunista. A decisão do MinC foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A captação do dinheiro pode ser feita até 31 de dezembro deste ano.

Segundo a descrição do projeto no Diário Oficial, a exposição Mauricio 80 Anos “será realizada na cidade de São Paulo e aberta a todos os públicos que queiram conhecer um pouco mais da história e das obras de Mauricio de Sousa. Serão apresentadas obras de arte (pinturas e esculturas), originais das histórias em quadrinhos, desenhos animados, fotos tiradas pelo artista, crônicas e objetos históricos”.

O cartunista completou 80 anos em outubro de 2015, mas, segundo a assessoria da Mauricio de Sousa Produções, a exposição em homenagem ao artista não pôde ser feita na época justamente por não terem conseguido a captação dos recursos na data correta. O projeto ainda está de pé, mas não tem data prevista para ser inaugurado.