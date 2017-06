Mauricio de Sousa, pai de duas Mônicas

O criador de Mônica, Cebolinha e Cascão começou com tirinhas de jornais, no final dos anos 50, estreladas por garotos como Cebolinha. Foi só quando criou sua primeira personagem feminina, inspirada em uma de suas filhas, Mônica, que Maurício de Sousa estourou. Desde então, estima-se que já tenha vendido um bilhão de revistinhas. E contando: Mônica e sua turma vendem hoje em torno de 2,5 milhões de revistas por mês. Hoje retirado da prancheta de desenho e dedicado só à administração de sua produtora, Maurício de Sousa, 82 anos, conta sua trajetória na autobiografia Maurício de Sousa – A História que Não Está no Gibi, lançamento da editora Primeira Pessoa. A reportagem em VEJA desta semana trata do livro e traz uma entrevista com o autor, que fala de seus personagens – e de seu distanciamento em relação à política.

