Mauricio de Sousa apresenta elenco de filme da Turma da Mônica

A Mauricio de Sousa Produções apresentou nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa em São Paulo, o elenco infantil do primeiro filme da Turma da Mônica com elenco de carne e osso (live action) Laços, baseado na graphic novel de mesmo nome assinada por Lu e Vitor Caffagi e lançada em 2013. Giulia Barreto (9 anos) será Mônica, Laura Rauseo (9 anos) viverá Magali, Kevin Vecchiato (11 anos) interpretará Cebolinha é Gabriel Moreira (9 anos) será o Cascão.

O longa será dirigido por Daniel Rezende, que comandou o elogiado Bingo – O Rei das Manhãs, o representante brasileiro na corrida pelo Oscar de filme estrangeiro. No total, a plataforma oficial do filme recebeu 7.500 inscrições de crianças que queriam viver a turma. O diretor afirmou que viu todos os 2.000 testes gravados com os candidatos e foi peneirando. No fim, onze crianças fizeram um teste com um preparador de elenco e oito, dois para cada personagem, foram escolhidos como finalistas.

A produção será filmada entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 em três cidades do Brasil e chega aos cinemas em julho do ano que vem, período de férias escolares. “Sem dúvida o filme vai bater recordes, não tem quem não conheça a Turma da Mônica”, disse Mauricio de Sousa. Mauricio afirmou ainda que o elenco adulto será anunciado em breve e que o cachorro que fará o Floquinho, o companheiro verde do Cebolinha, já está sendo treinado. “Ele já sabe todos os truques!”

Aproveitando o evento, o editor Sidney Gusman, responsável pelas graphic novels da Turma da Mônica, anunciou o terceiro volume da trilogia dos irmãos Lu e Vitor Caffagi, Lembranças, para dezembro. O trabalho fecha a série iniciada por Laços em 2013 e continuada por Lições em 2015.