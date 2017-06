Matthew Perry diz ter ‘pesadelos’ com possível volta de ‘Friends’

Matthew Perry não está interessado em um retorno da série Friends. Conhecido pelo personagem Chandler, vivido por ele no seriado cômico, Perry disse em entrevista à revista americana Variety que costuma ter pesadelos apenas com a possibilidade do revival.

“Eu tenho um pesadelo recorrente – e não estou brincando. Quando estou dormindo, sonho que fazemos Friends novamente, mas ninguém se importa. Fazemos toda a série, voltamos, mas ninguém liga”, diz o ator sobre o receio do fracasso. “Então quando me questionam [sobre um retorno], eu digo não. Nós terminamos no auge. Não dá pra superar aquilo. Por que deveríamos voltar e fazer tudo de novo?”

No momento, Perry se dedica à peça The End of Longing, escrita e protagonizada por ele. Segundo o ator, o roteiro foca na dificuldade de superar vícios, e refuta a ideia de que pessoas não podem mudar. “A peça é muito pessoal. Mas Jack, personagem que eu interpreto, é uma versão exagerada de mim. Bem diferente do alcóolatra que eu era. Quero confrontar a noção de que as pessoas não mudam. Não acredito nisso. Todos os personagens da peça se tornam pessoas melhores”, diz.