Matthew McConaughey: ‘Sou louco pela novela Viver a Vida’

Matthew McConaughey solta um “saudade” quando descobre que a entrevista é para o Brasil. O ator de 47 anos, casado com a modelo brasileira Camila Alves, com quem tem três filhos, ele adora o país — e as suas novelas, em especial Viver a Vida (2009-2010), de Manoel Carlos, que reconhece ser “dramática”, mas acha ótima. “Sinto falta, não tem melhor.”

McConaughey conversou com o site de VEJA, ao lado de Reese Witherspoon, sobre Sing – Quem Canta Seus Males Espanta, a segunda animação que lança em um ano, depois de Kubo e as Cordas Mágicas. No filme produzido pela Illumination (de Meu Malvado Favorito), McConaughey faz na versão original a voz de Buster Moon, um coala que é produtor de teatro. À beira da falência, já que seus últimos espetáculos não tiveram sucesso, o apaixonado Buster Moon tem uma ideia brilhante: fazer um show sobre aspirantes a cantor, no melhor estilo The Voice. Uma série de animais que mais parecem pessoas aparecem para os testes, incluindo Rosita (voz de Reese Witherspoon), mãe de 25 porquinhos, a porco-espinho roqueira Ash (Scarlett Johansson), o gorila sensível criado numa família de gângsteres Johnny (Tarton Egerton) e a elefanta adolescente tímida Meena (Tori Kelly).

McConaughey e Witherspoon falaram sobre o que cantam para espantar seus males, as dificuldades da maternidade e mais: