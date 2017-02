Matthew McConaughey pede que Hollywood aceite Trump

Matthew McConaughey comentou o forte desafeto entre Hollywood e Donald Trump. Durante uma entrevista ao ChannelFi, no Reino Unido, o ator americano foi questionado pelo apresentador se não era hora da classe artística “dar um tempo” para o novo presidente dos Estados Unidos. Ele então propôs um cessar-fogo. “Bem, eles não têm muita escolha”, respondeu McConaughey. “Ele é nosso presidente. É o momento de aceitar, dar as mãos aos fatos e trabalhar com ele durante os próximos quatro anos. Então, não importa o quanto alguém discorda dos princípios dele ou das coisas que ele faz e diz — aliás, temos que comparar o que ele fala com o que faz —, está na hora de pensar em uma maneira de sermos construtivos. Pois ele será nosso presidente durante os próximos quatro anos, pelo menos.”

A entrevista foi exibida no Reino Unido durante a manhã de domingo e viralizou na internet nesta quinta-feira. Não se sabe, contudo, quando o vídeo foi gravado e se McConaughey, que é casado com a brasileira Camila Alves, concorda com o recente decreto de Trump que baniu a entrada de imigrantes oriundos de nações muçulmanas no país.