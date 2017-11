Matt Lauer se desculpa por assédio após demissão do ‘Today’

Matt Lauer, ex-âncora do programa Today, pediu desculpas pelo que chamou de seus “defeitos perturbadores” em um comunicado lido no popular programa matinal da rede NBC nesta quinta-feira, um dia depois de ser demitido por comportamento sexual impróprio.

Ao final de seus 20 anos à frente da atração, o apresentador, que é casado e tem 59 anos, se viu como parte da lista cada vez maior de homens poderosos do entretenimento, da política e da mídia dos Estados Unidos que caíram em desgraça nos últimos meses devido a acusações de má conduta sexual.

Lauer disse no comunicado que algumas das acusações contra ele são “inverídicas ou distorcidas”, sem detalhar, mas que “existe verdade suficiente nestas histórias para me fazer sentir constrangido e envergonhado”.

Ele foi demitido depois que uma colega se queixou a autoridades da NBC na noite de segunda-feira de um padrão de comportamento sexual inadequado que começou quando ambos cobriam a Olimpíada de Inverno de Sochi de 2014 na Rússia, de acordo com informes do canal.

Desde então, ao menos mais duas mulheres procuraram a NBC com queixas semelhantes contra Lauer, noticiou o Today nesta quinta-feira. Nenhuma delas foi identificada publicamente.

“Consertar o estrago exigirá muito tempo e busca interior, e estou comprometido a iniciar este esforço”, disse Lauer no comunicado, que foi lido pela co-âncora Savannah Guthrie no início da transmissão desta quinta-feira. “Isso agora é meu emprego de tempo integral. Os dois últimos dias me forçaram a encarar seriamente meus defeitos perturbadores.”

Ele disse “lamentar verdadeiramente” o sofrimento que causou.