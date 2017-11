‘MasterChef – Profissionais’ reclassificado por ‘linguagem chula’

A “tendência à linguagem chula” levou o Ministério da Justiça a pedir a reclassificação da segunda temporada do reality show Masterchef – Profissionais. A própria Band, emissora que exibe o programa, o havia classificado como “livre”, mas uma análise do MJ concluiu que o uso de “linguagem imprópria” o torna “não recomendado para menores de dez anos”. O programa vai ao ar a partir das 22h30 e com frequência adentra a madrugada.

De acordo com nota publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, a Band foi notificada com base em uma denúncia recebida pelo ministério, fez ajustes no programa, mas as mudanças “não foram suficientes para sustentar a classificação do programa como ‘Livre’”.

Por isso, conclui o texto, a emissora fica “na obrigação à nova classificação no prazo de 5 (cinco) dias e sempre quando houver a exibição da obra”.