MasterChef perde a sua ‘cozinheira das estrelas’

Com clientes estrelados como Claudia Raia, Ivete Sangalo e André Marques — a quem ajudou a preparar uma dieta especial na sequência da cirurgia para redução de estômago –, a sergipana Monique Gabiatti viu sua trajetória no MasterChef – Profissionais chegar ao fim no episódio que foi ao ar nesta terça-feira, na Band. Monique se excedeu no sal e na gordura ao preparar um prato inspirado na culinária de Dubai.

A cozinheira fez questão de reforçar, ao deixar o programa, que não é a apenas uma “chef das estrelas”. “Eu vim para cá mostrar que não estou onde estou à toa. Não é porque eu cozinhei para fulano ou beltrano. É porque eu sei fazer uma boa comida, sei liderar uma boa equipe”, disse na conversa com a apresentadora Ana Paula Padrão, já na saída. “Sou grata a todas as pessoas com quem trabalhei, mas o ser humano gosta de criar rótulos sem conhecer a nossa história, o que a gente passou em nossa vida.”

Monique Gabiatti disputou sua permanência com Lubyanka Baltar, que também teve desempenho fraco. As provas do episódio desta terça foram realizadas no Jamile, restaurante do chef Henrique Fogaça. Os cozinheiros deviam preparar um cardápio para 50 convidados. Francisco e Pablo logo se salvaram, os outros quatro paiticipantes seguiram para a prova eliminatória e Monique e Lubyanka, autoras dos piores pratos da noite, se viram cara a cara no mata-mata.

Os candidatos vestiram bonés em homenagem a Ravi, o eliminado da última semana.