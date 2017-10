‘MasterChef’: Guilherme volta na repescagem e é eliminado de novo

Guilherme Cardadeiro teve uma noite de altos e baixos no último episódio do MasterChef Profissionais exibido nesta terça-feira. Os oito participantes já eliminados da competição voltaram para a repescagem, que permitiria a apenas um concorrente retornar ao reality. Depois de três provas, Cardadeiro foi o vencedor, mas a alegria durou pouco. Na quarta tarefa da noite, os atuais participante voltaram às bancadas para a eliminação. O prato do paulistano foi considerado o pior e o chef foi eliminado novamente.

Guilherme recebeu elogios dos jurados ao vencer a repescagem. “Você tem elaborado receitas muito difíceis e, ainda assim, se destacou”, afirmou Paola Carosella. Os oito integrantes atuais da competição participaram, então, da prova de eliminação, em que deveriam reinventar um Pad Thai, clássico da comida tailandesa. O prato de Guilherme não agradou pela grande quantidade de ingredientes misturados e foi comparado com uma paella, receita espanhola.

O participante deixou o reality discordando dos comentários feitos pelos apresentadores, mas se mostrou otimista. “Vim para ganhar, mas acho que, na minha vida de cozinheiro, tive alguns altos e baixos de autoaceitação. Aqui foi a minha estaca zero para subir novamente”, afirmou.