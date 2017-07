‘MasterChef’: Bolo seco elimina Fabrizio e Deborah irrita fãs

Para a comemoração do centésimo episódio do MasterChef Brasil, o programa pediu aos participantes que preparassem bolos, receita que valia uma vaga entre os sete melhores chefs da temporada. Fabrizio Barata, contudo, não celebrou a prova e acabou eliminado. Segundo Paola Carosella, o bolo do competidor ficou seco e compacto, enquanto a parte de cima estaria “saborosa, mas muito gordurosa”.

“Como eu sabia que era uma grande fraqueza minha, estava estudando, fazendo alguns bolos, então eu estava mais seguro quanto a isso”, disse em entrevista ao programa da Band.

O cozinheiro baiano ressaltou que o bolo, em si, não o deixou tão nervoso quanto outros desafios do reality, como lidar com pessoas e controlar a emoção. “É difícil, mas também é legal, pois você aprende a lidar com momentos de pressão e situações adversas”, conta. “Com certeza, eu sou um melhor cozinheiro hoje. Eu tinha medo de fazer milhares de coisas que aprendi no programa, que hoje certamente eu me arriscaria fazer de olhos fechados.”

Grupo pouco popular

Enquanto isso, no Twitter, o local de debate dos fãs do programa, a saída de Fabrizio foi lamentada, mas não mais que a permanência do trio Leonardo, Miriam e Deborah.

A carioca e Victor Vieira foram criticados por sua atitude no mezanino. Enquanto assistiam à disputa final, a dupla entoou cantigas pouco elegantes para o momento, como “Ai, ai, aiai, tá chegando a hora” e “não vá embora, vou morrer de saudade”.

“O embuste do Leo, nem a Mirian, nem a Deborah saíram. Assim não tem como te defender MasterChef”, “Deborah está fazendo hora extra no programa” e “Eu tô me sentindo atacada ofendida e constrangida pelo fato de que a Deborah ainda está no MasterChef”, foram alguns comentários na internet.