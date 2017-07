‘Masterchef’: Ana Luiza é eliminada e Deborah xinga chef Fogaça

O episódio de Masterchef exibido na última terça-feira misturou a raiva dos participantes com lágrimas. Enquanto a participante Deborah chegou a chamar o jurado Henrique Fogaça de “maluco“, depois de críticas ao seu prato, Ana Luiza foi a eliminada da semana, surpreendendo até mesmo os chefs. Paola Carosella descreveu a saída como “triste e, ao mesmo tempo, surpreendente”, antes do último intervalo comercial.

Na primeira prova da noite, a chefe amadora Deborah Werneck preparou uma sopa de cenoura com gengibre e o jurado Fogaça não aprovou. “A sopa está muito salgada. A cenoura não dá uma liga aveludada”, avaliou, “não calhou bem”. Em uma conversa com a produção depois dos comentários, a candidata respondeu às críticas, dizendo apenas: “Acho um equívoco. Acho que ele está maluco”.

Na prova final, Deborah teve que reproduzir um prato da chef Paola Carosella: um Nero di seppia com lagostins frescos. Fogaça perguntou se ela achava o ponto do molho adequado e ela respondeu: “Acho que comparado ao da chef, podia ficar um pouco mais consistente”. O jurado logo retrucou “Você está se comparando a Paola?”, mas a candidata amenizou a situação, dizendo apenas “de forma alguma”.

Deborah ficou entre os piores pratos junto com Ana Luiza Teixeira, que foi a eliminada do programa. A saída da estudante de zootecnia foi regada a muitas lágrimas, mas ela afirmou que não irá desistir do sonho de cozinhar. “Faltou esperteza mesmo”, declarou ao falar da massa preparada que ficou no ponto errado. “Pretendo correr para os braços da minha família, porque quero um tempinho com eles. Depois, quero estudar bastante, trabalhar e cozinhar muito. Não pretendo largar mais a gastronomia”, contou durante o programa.