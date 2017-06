‘Masterchef’: Aderlize e Michele protagonizam barraco no Twitter

O MasterChef Brasil desta terça-feira terminou de maneira controversa. Isso porque alguns participantes da prova de eliminação foram ajudados por colegas que tinham se livrado da atividade. Do mezanino, o lugar onde ficam os competidores que não vão fazer a prova de eliminação, alguns gritavam instruções sobre como executar o prato pedido, uma torta de frutas, a tarte aux fruits. Os competidores que receberam conselhos se saíram bem, enquanto Aderlize, que é confeiteira e já sabia fazer o doce, foi eliminada. A participante foi reclamar na internet e acabou batendo boca com uma colega de programa, Michele.

No Twitter, Aderlize afirmou que considerou a situação desonesta. “Desonesto sim! Isso é um reality de culinária, sempre pensei que as pessoas deveriam saber cozinhar!”, escreveu. Em seguida, ela disse que concordava com um espectador que disse que era ridículo uma chef que não sabe fazer cafe continuar na competição, uma clara alfinetada em Michele, que confessou que não sabia preparar a bebida em episódio anterior.

Michele viu a resposta de Aderlize e provocou: “Amiga, agora que eu aprendi, quer que eu te passe um cafezinho pra te consolar?”. “Não, obrigada! Brasileiro nasce sabendo fazer café!! Aprendeu agora??? Bahh”, respondeu Aderlize.

Michele, então, disse que fazer café todos aprendem, mas a ter humildade não. “Vc? Falando que não sou humilde? Quem te recebeu durante uma semana em casa, sem nem te conhecer… que decepção Brasil!“, respondeu Aderlize. Michele parou de responder e terminou a noite mandando apenas “boa noite” para seus seguidores.

(Com Estadão Conteúdo)