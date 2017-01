Marvel homenageia Beyoncé em capa da série ‘America’

Com lançamento previsto para abril, a Marvel divulgou a capa de America #2 na qual homenageia Beyoncé. A cantora é reverenciada com uma ilustração de Joe Quimones. O visual da heroína America Chavez remete a um dos icônicos looks da popstar no clipe Formation. A história se chama Okay, Ladies, Now Let’s Get in Formation, frase tirada da canção que faz parte do álbum Lemonade (2016).

America não tem nada a ver com o Capitão América. Trata-se de uma heroína latina, lésbica e com o poder de se transportar através das dimensões. Ela ainda conta com super força e agilidade. A proposta é inspirar o empoderamento feminino – tudo a ver com a trajetória e os trabalhos mais recentes de Beyoncé.