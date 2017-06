Alô, Silvio: Marvel cria heroína inspirada em Chapolin Colorado

Uma nova heroína integrará o time da Marvel conhecida como Champions. Red Locust, pseudônimo para Fernanda Ramírez, será uma personagem inspirada no universo do criador e protagonista dos seriados Chaves e Chapolin Colorado, Roberto Bolaños, em especial no atrapalhado herói criado por ele. A heroína terá ascendência mexicana e um uniforme vermelho e amarelo, com um coração no peito e anteninhas na cabeça, como o Chapolin.

A ideia de prestar uma homenagem a Bolaños partiu do criador dos quadrinhos, o mexicano Humberto Ramos, que apresentou a proposta ao roteirista Mark Waid. Juntos. Depois da aprovação da Marvel, eles ainda conversaram com Paulina Gómez Fernández, filha do criador de Chaves.

“Quero que fique claro que isso que estamos fazendo é um pequeno reflexo da maestria de Roberto Bolaños. É uma homenagem, uma manifestação de amor ao México. Acredito que é importante demonstrar que essa equipe Champions fala para todas as diferentes culturas, línguas e raças”, disse Humberto Ramos ao site do jornal La Crónica de Hoy.

Red Locust (Gafanhoto Vermelho, em tradução livre) é uma referência direta ao personagem Chapolin, inspirado em um animal que se parece muito com um gafanhoto no México, chamado de chapulín em espanhol. A personagem já estará presente na próxima edição do quadrinhos Champions e se juntará à equipe de novos heróis formada por Miss Marvel, Nova, Ciclope, Homem-Aranha (Miles Morales), Hulk (Amadeus Cho) e a filha do Visão, Viv Vision.