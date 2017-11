Marquito capota carro, sai ileso e relata ocorrido no Instagram

Marquito, assistente de palco do Programa do Ratinho, compartilhou em suas redes sociais a história de um acidente de carro que sofreu no último domingo, quando voltava de uma apresentação feita em Curitiba. Em uma série de vídeos no Instagram, Marquito diz que capotou o carro na BR-116, no trecho que liga a capital paranaense a São Paulo, porque havia óleo na pista.

“Quero agradecer a Deus porque não aconteceu o mais grave, felizmente”, falou o comediante em vídeo postado logo após o acidente. “Sofri um acidente, virei o carro, mas isso é coisa que acontece na vida da gente”, continuou. No dia seguinte, ele postou um vídeo emocionado em que agradece o apoio dos fãs e do apresentador Ratinho.

“Agradeço a todos que ligaram para mim e que conversaram comigo. Tá tudo bem, foi um susto, na vida da gente que faz show acontece isso. Deus me livrou e eu tô aqui para a próxima. Perdi um carro, mas tudo bem porque não perdi a vida. Obrigado pelo carinho a todos que me querem bem”, disse.

A post shared by Marquito do sbt (@marquitosbtoficial) on Nov 26, 2017 at 6:10am PST

Perdi meu carro perca total infelizmente .mais estou vivo graças a Deus . A post shared by Marquito do sbt (@marquitosbtoficial) on Nov 26, 2017 at 6:09am PST