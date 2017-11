Parte da banda Maroon 5 e o apresentador Jimmy Fallon se disfarçaram de músicos de rua e tocaram, de surpresa, numa estação de metrô de Nova York. O quadro, parte do programa The Tonight Show, foi ao ar nesta terça-feira, 22.

A banda tocou um trecho de Crazy Little Thing Called Love, do Queen, e Sugar, do próprio Maroon 5. Um grupo de pessoas se reuniu para assistir ao show. Confira: