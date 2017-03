Marion Cotillard posta selfie com bocão à la Angelina Jolie

Marion Cotillard aparece bastante diferente em selfies postadas no Instagram nesta terça-feira. De cabelos longos e bocão à la Angelina Jolie, a atriz chamou atenção na rede social com o novo visual – e despertou dúvidas quanto a uma possível cirurgia plástica. Grávida do segundo filho, Cotillard está afastada dos holofotes desde a estreia de Aliados, que protagoniza ao lado de Brad Pitt.

As legendas das fotos são tão estranhas quanto as imagens em si. A célebre frase da peça Hamlet, “Ser ou não ser”, é fragmentada em duas publicações, enquanto a terceira vem acompanhada simplesmente de: “Rock’n’Roll”. Mistério.

To be… A post shared by @marioncotillard on Mar 6, 2017 at 3:11pm PST

…or not to be… A post shared by @marioncotillard on Mar 6, 2017 at 3:10pm PST