Marina Ruy Barbosa brinca com papel higiênico preto e Halloween

Marina Ruy Barbosa aproveitou o clima de Halloween para fazer uma brincadeira com o próprio look na campanha do papel higiênico preto. “Sugestão de fantasia para o Halloween”, escreveu no Twitter, sob uma das imagens publicitárias, em que o papel forma um vestido em seu corpo.

Na última semana, a campanha do novo produto foi acusada de racismo, por causa do slogan “black is beautiful”, frase utilizada pelo movimento negro americano desde a década de 1960. A atriz chegou a se desculpar no Instagram e afirmou que não foi intenção da campanha ‘seguir por este caminho polêmico ou desrespeitar qualquer tipo de pessoa’.

Hoje, a atriz mostrou que com bom humor pode fazer do limão uma boa limonada para o Dia das Bruxas.