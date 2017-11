Marilyn Manson lança clipe para maiores com Johnny Depp em orgia

O músico Marilyn Manson lançou hoje o polêmico videoclipe da canção KILL4ME, estrelado pelo astro Johnny Depp. Indicado para maiores de idade, a produção termina em uma encenação de orgia entre o ator e duas modelos. Ele interpreta um editor de vídeos voyeur que espiona as mulheres se despindo em um quarto de hotel. Em determinado momento, elas arrancam as roupas dele e os três caem na cama. A sequência é tórrida, com certa nudez, apesar dos cortes rápidos e secos.

O próprio Manson se junta ao trio depois. Ao jornal The Sun, ele contou que as filmagens foram um tanto constrangedoras. “Eu estava um pouco envergonhado de estar ali nu na frente daquelas duas mulheres e Johnny também “, admitiu. “Nós dois somos amigos há muito tempo, mas não ficamos sentados olhando para a virilha um do outro.”

Veja abaixo o clipe, que tem cenas de sexo e nudez: