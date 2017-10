Marilyn Manson demite baixista após acusação de estupro

Marilyn Manson anunciou o desligamento do baixista Twiggy Ramirez, também conhecido como Jeordie White, após a vocalista Jessicka Adams, da banda Jack Off Jill, acusá-lo de estupro.

No Facebook, Manson escreveu, sucinto: “Decidi desligar Jeordie White como membro do Marilyn Manson. Ele será substituído na próxima turnê. Desejo-lhe sorte”. A publicação recebeu o apoio de diversos seguidores. “Punindo estupradores mais rápido que a NFL, a igreja católica e Hollywood. Mesmo assim, é acusado de promover a falta de ética do nosso país.”

Na última sexta-feira, Jessicka fez um longo texto na rede social para narrar o relacionamento abusivo vivido por ela, na década de 1990, aos 18 anos, com o baixista. Segundo a cantora, Ramirez a estuprou durante a pausa de uma turnê com o Nine Inch Nails, da qual ele também fez parte. “Ele me forçou no chão com sua mão em volta do meu pescoço. Eu disse não, disse tão alto que Pete chegou ao quarto para tirá-lo de cima de mim. Mas eu fui estuprada. E por alguém que eu pensava amar”, escreveu, citando um amigo chamado Pete.

Ela contou também que, em 1997, a gravadora de sua banda foi empecilho para uma denúncia. “Se eu levasse a história a público, teria uma grande chance de que minha banda fosse cortada das listas de promoters, rádios e empresários. Poderíamos até mesmo perder nosso contrato com a gravadora. Já que ninguém levaria a sério uma vítima de estupro em um meio dominado por homens”, conta a cantora. “A pressão e a culpa de que a repercussão da história viesse a afetar a duração, felicidade e sucesso da minha banda me mantiveram em silêncio durante todos estes anos.”

Segundo ela, outras mulheres entraram em contato para narrar casos de assédio envolvendo o baixista após a publicação do texto no Facebook.

Confira abaixo a publicação feita por ela: