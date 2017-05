Marília Mendonça mostra surpresa romântica feita pelo noivo

A cantora Marília Mendonça usou as redes sociais neste domingo para mostrar a surpresa romântica preparada pelo noivo, Yugnir Ângelo.

Ainda bem que você vive comigo! Obrigada pela surpresa e por ter bambeado as minhas pernas… Sempre te disse que as melhores surpresas são aquelas que não têm motivo, ou que tem todos os motivos! Eu te amo muito amor, amo você, sua família, sua casa, seu filho… amo tudo em você”, postou ela em sua conta no Instagram.

O vídeo mostra um quarto decorado com balões que formam a palavra ‘mozão’ pendurados na parede.

Um letreiro eletrônico exibe a frase: ‘sempre soube que você existia’. No local há uma bandeja com iogurte, pães e frios.