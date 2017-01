Marieta Severo volta à TV como mãe de anã

Depois de viver a vilã Fanny em Verdades Secretas (2015), Marieta Severo retorna à TV em 2017 como a mãe de uma anã na próxima novela de Walcyr Carrasco. Na trama, que deve estrear no segundo semestre às 21h, a personagem com necessidades especiais vai se envolver com um rapaz “normal”. A atriz que deve interpretá-la será escolhida por meio de testes. Só depois da decisão a equipe da novela, ainda sem título definitivo, vai definir o ator que fará o par romântico.

Embora o nanismo seja um tema pouco explorado pela teledramaturgia, essa não é a primeira vez que Walcyr Carrasco coloca casais que superam certas limitações em suas novelas: em Amor à Vida (2013), a autista Linda (Bruna Linzmeyer) e advogado Rafael (Rainer Cadete) se apaixonavam; já Caras & Bocas (2009) contava o romance entre a deficiente visual (Danieli Haloten) e o garçom Anselmo (Wagner Santisteban).

Além de Marieta Severo, o elenco terá nomes como Gloria Pires, Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Eliane Giardini, Cauã Reymond, Bianca Bin, Sérgio Guizé, Nathalia Dill, Lima Duarte, Fabíula Nascimento, Nathalia Timberg, Juca de Oliveira e Arthur Aguiar.