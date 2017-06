Marido rico? Rihanna é vista com bilionário árabe

Rihanna foi flagrada na última segunda-feira em uma piscina na Espanha beijando um homem, que finalmente teve sua identidade revelada. De acordo com o jornal britânico The Sun, o nome do “moreno misterioso” é Hassan Jameel, herdeiro da Abdul Latif Jameel, uma das maiores companhias do mundo, que possui o direito de distribuição dos carros Toyota na Arábia Saudita. A família de Jameel possui uma fortuna estimada em 1,5 bilhão de dólares.

A intérprete de Umbrella não é a única que já se relacionou com um magnata. Conheça outras celebridades de Hollywood que também abocanharam (ou tentaram) parceiros com grandes fortunas:

1. Miranda Kerr

A modelo de 34 anos casou no mês de maio com Evan Spiegel, co-fundador e CEO do aplicativo Snapchat, que possui uma fortuna estimada em 3,9 bilhões de dólares. Spiegel chegou a receber uma proposta para vender os direitos do aplicativo para o Facebook por 3 bilhões de dólares, mas não aceitou. De acordo com o site americano Bussines Insider, o empresário comprou uma mansão para morar com a família, orçada em 12 milhões de dólares.

2. Salma Hayek

A atriz e produtora mexicana é casada desde 2009 com François-Henri Pinault. O francês e sua família são donos de grandes grifes de moda, como Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent, além de três publicações na França. A fortuna da família é estimada em 21,3 bilhões de dólares.

3. Matt Bomer

O ator de Magic Mike é casado com o Simon Halls, dono de uma das maiores agências de relações públicas de Hollywood, a Slate PR, que possui clientes como Jennifer Aniston, Anne Hathaway e Johnny Depp. Entre 2001 e 2010, Halls foi CEO da empresa de mesma área, PMK/HBH, que possuía uma receita de quinze milhões de dólares por ano. Agora, na sua própria agência, já acumulou com todos os seus clientes, 54 indicações para o Oscar e mais de duzentas indicações para o Emmy.

4. Janet Jackson

A irmã de Michael Jackson se separou recentemente de Wissam Al Mana. O empresário do Catar é dono de mais de cinquenta empresas na região do Golfo, o conglomerado Al Mana, somando uma fortuna de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Wissam ainda possui os direitos comerciais de grifes como Armani, Hermès, Roberto Cavalli e Balenciaga no Oriente Médio. Os dois tiveram o primeiro filho em janeiro deste ano, chamado de Eissa Al Mana, mas anunciaram o divórcio quatro meses depois.

5. Mariah Carey

A cantora começou a namorar James Packer em 2015 e os dois ficaram noivos em janeiro do ano passado. Nove meses depois, o relacionamento acabou. Mesmo assim, ela ficou com o anel que oficializou o pedido, que custou dez milhões de dólares, de acordo com a revista australiana Woman’s Day. James tem sua fortuna proveniente do grupo Crown Resorts, que possui diversos cassinos na Austrália e em Londres. Além disso, tem uma produtora de filmes, a Ratpac Entertainment. Seus bens são avaliados em 3,3 bilhões de dólares.

Packer esteve envolvido recentemente em um escândalo de corrupção envolvendo o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em uma entrevista na última segunda-feira para a emissora israelita Channel 2, Mariah foi perguntada sobre o caso e respondeu “não sei onde aquele canalha está!”. Ela afirmou que não prestava atenção em política e não sabia de nada que envolvia o ex-noivo.