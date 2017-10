Mariana Xavier posa de lingerie no Instagram: ‘Mulher Real’

A atriz Mariana Xavier, que interpreta a bem resolvida secretária Biga em A Força do Querer, aquela que sempre dá respostas de alto nível aos que sugerem que faça dieta, e que vem sofrendo ataques por seu corpo durante a participação no Dança dos Famosos, do Faustão, usou o Instagram para mostrar que a sua auto-estima vai bem, obrigada, apesar dos haters.

Ao lado de uma foto em que aparece de lingerie, sem qualquer produção, Mariana escreve: “Sem maquiagem, sem photoshop, sem filtro e com sono: aqueeeela dose de realidade passando na sua timeline! 😉 #esteticacorporal #saudesimneurosenao #alinhandoebalanceandoospneuzinhos #mulheresreais”.

Se em A Força do Querer as críticas a Biga são sutis, suavizadas por Gloria Perez, na vida real do Domingão do Faustão Mariana Xavier tem passado por verdadeiros constrangimentos. No primeiro episódio da atual temporada, a jurada Carolina Kasting deu nota 9, em vez de 10, a Mariana e seu instrutor porque, segundo a atriz, faltava preparo físico para a dupla acompanhar o forró da maneira correta.

Há pouco mais de uma semana, foi a vez de Faustão, que passou por uma cirurgia de redução do estômago e perdeu a forma arredondada com que ficou famoso, soltar uma frase entendida por parte do público como uma alfinetada. Quando Mariana disse que gostava de ser uma das primeiras a se apresentar para depois assistir com calma aos colegas, o apresentador atalhou, numa tirada improvisada (e mal pensada): “É, igual ao gordinho do bufê que só quer pegar a comida, sentar e ficar comendo”.

Nas redes sociais, há quem fique ao lado de Mariana. Mas há também, como sempre, muito preconceito.