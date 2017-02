Mariah Carey queima vestido de noiva de 780 mil reais em clipe

Mariah Carey parece estar mandando um recado ao ex-noivo James Packer em seu novo clipe, I Don’t, lançado nesta sexta-feira. No vídeo, a cantora aparece jogando seu vestido de noiva em uma fogueira. Para quem tinha dúvidas, o site TMZ investigou: realmente é a peça da grife Valentino que custa 250.000 dólares (cerca de 780.000 reais) que ela usaria em seu casamento com Packer.

Mariah estava com o vestido desde o ano passado, quando o relacionamento dos dois chegou ao fim. O casal estava junto desde 2015, namoro que começou pouco depois do fim do casamento da cantora com o empresário Nick Cannon, com quem tem dois filhos.

Mariah deve estar guardando muita mágoa por causa do término porque, de acordo com o TMZ, o clipe foi gravado na mansão onde o casal morava em Calabasas, na Califórnia.