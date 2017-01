Mariah Carey larga show antes do fim na Times Square e decepciona

O ano da cantora americana Mariah Carey não começou como a diva gostaria. Problemas técnicos interromperam sua performance na famosa Times Square, em Nova York, pouco antes da virada do ano, na noite de sábado.

Os problemas de áudio durante o evento Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve, com Ryan Seacrest, fizeram com a plateia percebesse o playback desastroso da cantora. As músicas We Belong Together e Emotions, seus maiores sucessos, foram prejudicadas pela falta de sincronia entre o som e os movimentos que Mariah fazia com os lábios.

Visivelmente frustrada, a cantora disse que ia “deixar a plateia cantar” parte de uma das músicas, enquanto o problema era resolvido – o que acabou não acontecendo. Em certo ponto, Mariah disse que estava “tentando ter ‘espírito esportivo’”, apesar das “falhas técnicas”.

Ao fim de We Belong Together, com a música tocando sem que ela cantasse, a diva declarou “não fica melhor que isso”, deixando o palco. Depois do desastre, Mariah publicou uma mensagem em seu Twitter: “Merdas acontecem. Tenham um bom e saudável Ano Novo! Por aparecer em mais manchetes em 2017”, brincou, com um GIF de si mesma.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017

Vídeo: assista à performance ‘desastrosa’ de Mariah Carey, na Times Square