Maria Gadu se casa com a produtora Lua Leça em SP

A cantora Maria Gadu e a produtora pernambucana Lua Leça fizeram uma cerimônia de casamento em São Paulo, no último sábado. As duas estão juntas desde 2013, e celebraram a união entre amigos. Maria Gadu participou do ato pela saída do peemedebista Michel Temer e pela convocação de eleições diretas no Largo da Batata, neste domingo, em São Paulo.

Nenhuma das duas falou sobre a cerimônia, mas os convidados postaram imagens do momento nas redes sociais: