Maria Flor e Fernanda Vasconcellos reforçam elenco de ‘3%’

Quem espera pela segunda temporada da série brasileira da Netflix 3% já pode comemorar: as gravações começam nesta segunda-feira, conforme anunciou o serviço de streaming em suas redes sociais. Junto com a nova fase, que dá aos habitantes do Continente a chance de passarem pelo Processo rumo ao Maralto, vem um elenco reforçado: as atrizes Maria Flor, Fernanda Vasconcellos e o ator Silvio Guindane farão parte da trama.

Os novos rostos também incluem Bruno Fagundes, Thais Lago, Laila Garin e Samuel de Assis. Eles se juntam a Rodolfo Valente, Bianca Comparato, Vaneza Oliveira, Michel Gomes, João Miguel, Viviane Porto, Luciana Paes, Zezé Motta, Mel Fronckowiak e Sérgio Mamberti, que já integram a produção desde sua primeira temporada.

A segunda temporada do seriado será lançada em 2018, em todos os territórios onde a Netflix atua.

(Com Estadão Conteúdo)