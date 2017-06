Marco Nanini sofre fissura na vértebra e se afasta de peça

O ator Marco Nanini sofreu uma fissura na vértebra e precisou se afastar da peça de teatro Ubu Rei, que está em cartaz no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros, em São Paulo. “As apresentações dos dias 15, 16, 17 e 18/06 estão canceladas. A produção do espetáculo informou que o ator Marco Nanini sofreu uma fissura na vértebra L1. Em virtude da impossibilidade da presença do ator no espetáculo, as sessões de quinta-feira, 15, sexta-feira, 16, sábado, 17, e domingo, 18/06, no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros, estão canceladas”, disse a organização do espetáculo em comunicado.

De acordo com o Sesc, a devolução do valor dos ingressos será realizada até 16 de julho. Quem já havia comprado a entrada pode se dirigir a qualquer bilheteria das unidades do Sesc São Paulo e apresentar o ingresso. Quem comprou pela internet e ainda não havia buscado o bilhete, terá o valor estornado automaticamente.

A peça marca os 50 anos de carreira de Marco Nanini e os 25 anos de existência da Cia. Atores de Laura, dirigida por Daniel Herz. Também estão no elenco Rosi Campos, Cadu Libonati, João Telles, Tiago Herz e Renato Krueger.