Marcelo Serrado nega dívida de R$ 100 mil

Depois da publicação de reportagem no site de VEJA, o ator Marcelo Serrado se defendeu da acusação de dar um calote na decoradora que reformou seu apartamento na Zona Sul carioca. Serrado afirma que Claudia Hauer, que entrou na Justiça com uma ação de cobrança contra ele, fez um “péssimo projeto” e “colocou em risco as pessoas que moravam na casa”. O ator se refere a infiltrações que teriam sido causadas por falhas na reforma da área externa de sua cobertura, onde ficam piscina, sauna e churrasqueira. Segundo ele, havia perigo de o teto desabar. “Eu tive que ficar três meses fora de casa porque o teto sob a piscina podia rachar. Foi um transtorno na minha vida e na dos meus filhos”, diz.

A recomendação para que Serrado deixasse o imóvel foi de um perito contratado por ele. Agora, o ator quer que a decoradora pague pela dor de cabeça que sofreu. Na mesma ação em que é acusado por ela, ele pede uma reconvenção, ou seja, uma reviravolta em que Claudia se tornaria ré. Neste caso, teria que arcar com os consertos que o ator diz ter feito para solucionar os defeitos da obra original. O global reforça que a profissional cometeu um erro de cálculo e que não tinha condições técnicas de conduzir a reforma. Em meio à pendenga, a Justiça enviará seu próprio perito ao apartamento de Serrado.

Na ação que corre desde 2015 na 19ª Vara Cível do Rio, Claudia afirma que os problemas de infiltração e risco de desabamento alegados pelo ator não são de sua responsabilidade, porque ele rescindiu o contrato antes que ela pudesse finalizar a reforma. Ainda no processo, a decoradora diz que Serrado só fez queixas a respeito da obra depois que ela passou a cobrar uma taxa de administração, o que é praxe neste tipo de serviço. Claudia briga nos tribunais para receber este dinheiro.