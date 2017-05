Marcelo Rezende revela que está com câncer no pâncreas

O apresentador Marcelo Rezende revelou em entrevista para o programa Domingo Espetacular, da TV Record, que está com câncer no pâncreas e no fígado. A conversa, que foi ao ar na noite deste domingo, aconteceu na segunda-feira, pouco antes de Rezende se internar no Hospital Albert Einstein para iniciar a quimioterapia. O apresentador, que está afastado do Cidade Alerta, recebeu alta na quinta, mas ainda não havia revelado o motivo da internação.

Na entrevista, Rezende afirmou que se apoia na fé para enfrentar a batalha contra a doença. “Eu não tenho medo da morte”, afirmou. “Eu sei que vou atravessar um período difícil. Mas nada é difícil quando você tem Deus. E eu tenho.” O apresentador contou que, até agora, apenas familiares e amigos próximos sabiam do diagnóstico. E disse que seus cinco filhos ficaram muito abalados. “Sou eu que tenho que acalmá-los”, brincou.

Rezende relatou que os sintomas apareceram há apenas um mês, quando começou a sentir cansaço e falta de apetite. Depois de uma bateria de exames, veio o diagnóstico: um tumor no pâncreas que se espalhou para o fígado. O apresentador relembrou o momento em que recebeu a notícia. “O médico chega com uma cara triste, senta e diz: ‘Eu não tenho uma boa notícia para você'”, contou.

Pouco antes de iniciar o tratamento contra o câncer, Rezende estava tranquilo. “O homem que tem fé não tem medo, porque ele sabe que vai vencer”, afirmou. “Vencer não quer dizer sobreviver. É muito mais. Vencer é você estar alinhado com algo que você crê.” E também mostrou que vai enfrentar a batalha com bom humor. “[Disseram] ‘Essa quimioterapia não faz cair o cabelo’. Eu olhei e disse assim: ‘Mas que cabelo? Não tem mais o que cair’.”