Marcelo Rezende gravou entrevista sobre doença antes da internação

Marcelo Rezende já sabia que estava severamente doente antes de ser internado, na última segunda-feira, quando foi socorrido pelo amigo e vizinho Geraldo Luís, seu colega na Record, e levado ao Hospital Albert Einstein, de onde só teve alta nesta quinta-feira. Rezende, que havia pedido esta semana de folga à emissora, gravou uma entrevista em que dá detalhes sobre o seu diagnóstico, por ora mantido em segredo pelo canal. A entrevista, já anunciada com estrépito pela Record, que fala no “maior desafio da vida” de Rezende, vai ao ar no próximo Domingo Espetacular.

Apesar da alta, Rezende deve permanecer mais uma semana afastado do Cidade Alerta, o telejornal policialesco que apresenta nos finais de tarde. Em seu lugar, desde segunda-feira está Luiz Bacci, que por sua vez está sendo substituído por William Travassos no Balanço Geral Manhã e no São Paulo no Ar.

Em suas redes sociais, que segue atualizando, Marcelo Rezende também faz mistério sobre se estado de saúde. Nunca alude diretamente ao que o levou ao hospital, mas fala muito em “Deus”, em “fé” e em “vencer o mal”, e agradece pelo apoio do amigo Geraldo Luís. E aparece quase sempre de branco.

Minha aliança é com DEUS. E ELE escolhe os corações que sempre estarão contigo. E tudo se torna mais simples e mais fácil. 🙏🙏😘 A post shared by Marcelo Rezende Corta Pra Mim (@marcelorezende.oficial) on May 10, 2017 at 7:02am PDT

Compreender o amor de DEUS para com o ser humano é estar voltados para este amor que nos une A post shared by Marcelo Rezende Corta Pra Mim (@marcelorezende.oficial) on May 12, 2017 at 7:08am PDT