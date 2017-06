Marcelo Rezende: ‘Eu não duvido nem tenho medo’

O jornalista Marcelo Rezende voltou ao Instagram nesta sexta-feira, no primeiro vídeo dirigido aos fãs desde 12 de junho, quando anunciou que estava a caminho da terceira etapa do que chama de “a farmácia de Deus”, retiro onde investe em cura espiritual. No novo vídeo, Rezende diz que segue firme no tratamento do câncer diagnosticado no pâncreas e no fígado.

“Eu fiquei alguns dias sem dar notícia, mas é porque eu estava em pleno tratamento. É assim mesmo: uma hora eu trato um pouco, agora estou em casa, continuo o tratamento em casa. Mas eu quero dizer uma coisa, na verdade várias coisas. A primeira é o quanto eu sou grato a você, pode estar orando por mim. Segundo, que eu não duvido nem tenho medo. Eu vou seguir cada passo que Deus mandar. Foi Ele que sempre guiou a minha vida e é Ele que sempre guiará a minha vida. Um novo momento vem aí, um momento de cura e de amor.”

A CURA vem da FÉ absoluta no SENHOR DEUS. Graças ao PAI e obrigado a você por estar orando por mim🙏🙏💖💖

Marcelo Rezende não estava sem atualizar seu perfil no Instagram desde 12 de junho, no entanto. Nesta quinta-feira, ele publicou uma foto ao lado da namorada, Luciana Lacerda.