Marcello Novaes sobre acidente do filho: ‘Tomara que ele aprenda’

Marcello Novaes falou sobre o acidente em que seu filho, Pedro, se envolveu na tarde desta quinta-feira. O rapaz de 19 anos se esqueceu de puxar o freio de mão de seu carro e o veículo, que é automático, acabou andando, atravessando a calçada e caindo com o para-choque na areia da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro.

“Estou passando aqui só para dizer que está tudo bem com o Pedro. Ele teve um descuido, acabou deixando o carro engrenado, ele acabou subindo na calçada e caiu na praia de São Conrado”, disse o ator em vídeo enviado ao Vídeo Show. “O Pedro não se feriu, ninguém se feriu, está tudo bem. Tomara que ele aprenda com esse descuido, ele acabou deixando o carro engrenado. Acontece. Mas o importante é que ninguém se feriu, não aconteceu nada com ninguém.”

Pedro é filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, que se conheceram durante as gravações da novela Quatro Por Quatro, exibida pela Rede Globo em 1994. Eles foram casados até 2000. Os atores voltaram a viver um casal na dramaturgia na atual trama das 6 da emissora, Sol Nascente, como Lenita e Vittorio.