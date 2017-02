Marcão do Povo vai dividir jornal do SBT com Dudu Camargo

As duas apostas mais recentes – e controversas – de Silvio Santos para o departamento de jornalismo no SBT passam a fazer parte do mesmo programa a partir de segunda-feira, 20. Marcão do Povo, contratado nesta semana, é o novo apresentador do Primeiro Impacto, que até então estava sob o comando de Dudu Camargo.

Dudu, jovem de 18 anos que começou no SBT como o Homem do Saco no Fofocando (atual Fofocalizando) e depois migrou para o Primeiro Impacto, vai passar a apresentar o jornalístico das 6 às 7h30. A partir desse horário, Marcão assume o programa até as 8h30.

Marcão foi demitido da Record após a enorme repercussão de um vídeo em que ele aparecia falando, na bancada do Balanço Geral DF, que Ludmilla “era pobre, macaca, pobre, mas pobre mesmo”. Marcão também virou alvo de Ludmilla, que afirmou que ia prestar queixa contra o apresentador.

Depois de ser demitido, Marcão do Povo tentou justificar sua fala. Ele afirmou que no interior do Centro-Oeste brasileiro a expressão “macaco preto” é uma referência a pessoas de baixo poder aquisitivo que enriqueceram, como é o caso de Ludmilla – e, nas palavras de Marcão, dele mesmo.

(Com Estadão Conteúdo)