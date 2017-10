Manu é o melhor restaurante contemporâneo de Curitiba

Rosto mais conhecido da gastronomia do Paraná, a maringaense Manoella Buffara, de 32 anos, que todo mundo chama de Manu, reformou o conceito de seu premiado restaurante há cerca de um ano. Agora ela prepara apenas dois menus degustação com o mesmo número de etapas, um deles vegetariano. Ambos saem por R$ 174,00 e começam com uma quase indescritível sequência de doze pequenos snacks, um mais surpreendente que o outro. Alguns exemplos para aguçar o paladar: cestinha crocante com emulsão de beterraba; inhame com pimentão e caviar de quiabo; e chips de batata-doce com shiitake hidratado com tucupi e as chamadas pancs (plantas alimentícias não convencionais). A experiência tem continuação com três pratos principais, caso da pescada do dia imersa em suco de maçã, couve e kiwi, levada à mesa com couve-rábano e beldroega. Para os vegetarianos, uma das receitas pode ser a delicada couve-flor na brasa acrescida de leite vegetal de castanha-do-pará, limão-cravo e salsinha. Duas sobremesas espetaculares costumam encerrar o jantar. Podem aparecer o sorvete de amendoim com flor de sal e sálvia e a laranja na brasa com sorvete de baunilha do Cerrado e tuile de castanha-de-caju. Harmonizadas com vinhos, as refeições custam R$ 80,00 a mais. Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, (41) 3044-4395 (24 lugares). 20h/23h30 (fecha seg. e dom.). Aberto em 2011. $$$$

2º lugar: La Varenne

O menu executivo oferecido durante a semana é uma oportunidade interessante para quem deseja apreciar, a preços mais contidos, os esmerados preparos de Mayra Batista e Felipe Miyake. As fórmulas incluem salada e sobremesa e partem de R$ 55,00, como a que inclui bouilla baisse, estrogonofe ou frango grelhado ao molho roquefort. Fora desse esquema, o ravióli de bacalhau Gadus morhua com gema de ovo (R$ 29,00) e o nhoque de mandioquinha com camarão, brócolis e presunto cru crocante (R$ 78,00) dividem atenção com um clássico da casa, o tournedo rossini com purê de mandioquinha (R$ 126,00). Shopping Pátio Batel, (41) 3044-6600 (134 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. 12h/17h). Aberto em 2014. $$$$

3º lugar: Poco Tapas

O menu degustação, mediante reserva (R$ 130,00), elenca dez bocados salgados, a exemplo da reconstrução da feijoada molecular, com arroz desidratado, patê de feijão, couve crocante, ovo de codorna frito e cachaça com laranja sólida. Entre as cinco etapas doces, a queijada cremosa com bolacha crocante tem cobertura de Nutella em pó. Espoca na boca a caipirinha que é uma esfera de cachaça com limão, este também em pó, e açúcar cristal (R$ 5,00). Quem pede sangria recebe a bebida na taça (R$ 18,00). Avenida Vicente Machado, 2786, Batel, (41) 99682-8758 (50 lugares). 19h/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$$$