‘Fora Temer’: manifestantes não dão trégua a repórteres da Globo

Que deselegância, diria Sandra Annenberg. Manifestantes de plantão não têm dado trégua à reportagem da Globo, cruzando com faixas e placas por trás de repórteres enquanto dão notícias sobre o novo episódio da House of Cards brasileira — como é chamada, nas redes sociais, a série de escândalos políticos do país. Nesta quinta-feira, um protesto roubou a atenção do jornalista da Globo News, quando as frases “Diretas Já” e “Fora Temer”, escritas em um cartaz, viraram cenário do vídeo. A imagem, claro, se espalhou pela internet.

O mesmo aconteceu na noite de quarta-feira, durante o Jornal Nacional. Uma jovem exibiu um cartaz escrito “Eu votei na Dilma” ao fundo da reportagem de Zileide Silva. A frase entrou para os trending topics do Twitter, com apoiadores e também críticos, que defendem que Temer é uma consequência do voto da ex-presidente.