Manha do príncipe George rouba a cena em viagem da família real

O príncipe George, filho do príncipe William e da duquesa Catherine acompanha seus pais em visita à Alemanha

Enquanto o Brexit ofusca a imagem da Inglaterra no exterior, o príncipe William e sua esposa Catherine chegaram na segunda-feira, em Varsóvia, a primeira etapa de uma viagem de cinco dias pela Polônia e Alemanha.

Os jovens da realeza chegaram com seus filhos –o príncipe George, que faz 4 anos este mês e a princesa Charlotte, que tem 2 anos. Cansado e com cara sono, George roubou a cena enquanto caminhava pelo tapete vermelho estendido à família.

No dia seguinte, William, que é o segundo na linha sucessória para o trono britânico, e Kate almoçaram com a chanceler Merkel em Berlim, onde era previsto que discutissem questões bilaterais, política europeia, questões globais e trabalho voluntário com a líder alemã pró-Europa.

A visita faz parte de uma turnê na Polônia e na Alemanha que inclui memoriais da Segunda Guerra Mundial e encontro com cidadãos locais.

(Com Reuters)