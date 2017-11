‘Mangueboy’: Túlio Gadêlha se declara a Fátima sujo de lama

Se Fátima Bernardes já conheceu os sogros, não se sabe, mas o relacionamento com o presidente da Juventude Socialista do PDT de Pernambuco, Túlio Gadêlha, está rendendo à jornalista um conhecimento aprofundado dos ecossistemas brasileiros. Os dois visitaram um mangue juntos, visita registrada em foto usada por Túlio para uma nova declaração à namorada.

“Aquela parceira que tá contigo mesmo quando você não consegue pegar nenhum caranguejo #nalamadomeuquintal #manguegirl #magueboy #manguebeat #manguetown #sextou”, escreveu o político na legenda de duas fotos publicadas nesta sexta-feira no Instagram.

Em uma das imagens, é possível que os dois estão respingados de lama.

Aquela parceira que ta contigo mesmo quando vc não consegue pegar nenhum carangueijo #nalamadomeuquintal #manguegirl #magueboy #manguebeat #manguetown #sextou A post shared by Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha) on Nov 17, 2017 at 2:18am PST

Gadêlha e Fátima foram vistos juntos pela primeira vez em 2 de novembro, andando por um shopping do Rio de Janeiro. Recifense, ele é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UniCAP) e atualmente filiado ao PDT. Candidato a deputado federal em 2014, Gadêlha obteve apenas 3.495 votos e não se elegeu. Foi nomeado, no sábado, presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) na gestão Paulo Câmara (PSB), atual governador do Estado.