Malafaia discute com Vera Holtz no Twitter – mas perfil é falso

Silas Malafaia anda pisando no reino da fantasia. Depois de submergir no universo Disney, no qual mergulhou para condenar um beijo gay exibido na TV, na animação Star vs. as Forças do Mal, o pastor engrenou uma discussão acalorada com o perfil da atriz Vera Holtz no Twitter. O detalhe é que o tal perfil é falso, feito por um fã da intérprete de Magnólia em A Lei do Amor. Como contou ao blog VEJA Gente, Vera não tem Twitter.

A discussão começou depois de o pastor sugerir um boicote à Disney, a quem acusa de “safadeza” por “incentivar o homossexualismo para as crianças” (sic). @VeraHoltzIrreal, perfil fake da atriz, escreveu na sequência: “Safadeza não é um beijo gay, pastor. Safadeza é fazer lavagem de dinheiro e conseguir bens materiais usando a fé das pessoas. Boa noite!”

Sem se dar conta de que batia boca com um perfil falso, Malafaia publicou uma série de mensagens em que subia o tom para agredir a atriz, a quem chegou a chamar de “estúpida” em caixa alta. “VERA HOLTZ, deixa de ser ignorante. A Constituição, o ECA, a Declaração Universal dos Direitos Humanos condenam erotizar crianças. ESTÚPIDA!”, escreveu, entre outros posts.

A troca de mensagens teve início na Quarta-Feira de Cinzas e prosseguiu até a noite desta quinta, de forma quente. “VERA HOLTZ, não tive a intenção de atingir sua preferência sexual. Não adianta me caluniar, fale com Jesus, ele transforma você. Deus te abençoe”, tuitou ontem Malafaia. Ao que a falsa Vera Holtz respondeu: “Se essa transformação for para tornar-se um ser humano como você, eu estou dispensando. Cansei de chutar cachorro morto, beijinhos”. Antes, a Vera fake havia escrito: “O amor só faz conta de multiplicação, não se divide nem subtrai. E viva ao amor, a liberdade de amar, de ser feliz!”

Malafaia também é alvo de memes no Twitter, que fazem piada da sua proposta de boicote à Disney. Confira alguns:

malafaia parece minha mãe fazendo escândalo dizendo que eu destrui a casa toda depois que eu derrubei nescau no tapete da sala pic.twitter.com/B9nlQtDHx1 — piu (@hojenaomiga) March 2, 2017

Disney antes da grande campanha de boicote do Malafaia / Disney depois da grande campanha de boicote do Malafaia pic.twitter.com/kgbby1RKJq — Felipe Andrade (@felipe_cortess) March 2, 2017