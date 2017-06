Maisa responde a Dudu Camargo com ironia: ‘Muito engraçado’

Sonia Abrão gargalhou com a nova piadinha feita para constranger Maisa Silva — em participação nesta quinta-feira no programa da mexeriqueira profissional da TV, Dudu Camargo, aquele que Silvio Santos tentou empurrar sem sucesso para Maisa, disse tê-la convidado para dormir com ele e ver de que forma ele levanta da cama. Mas a atriz, que vem sendo vítima da hipocrisia das redes sociais por dizer sem rodeios não querer nada com o garoto, se mostrou farta do assunto.

Maisa publicou no Twitter a cena em que Dudu Camargo conta com orgulho a sua piadinha — que não foi ao ar no SBT, provavelmente cortada por seu teor infame — a Sonia Abrão, e escreveu, com ironia “Muito engraçado…”. Na sequência, publicou um meme dela mesma, em que se lia “Coragem”, e ela complementava, “Tem que ter”.

Sonia Abrão adora levar o público às lágrimas ao explorar as mais diferentes tragédias dos famosos. Aqui, porém, contribuiu para aumentar o drama de Maisa, que não tem sossego desde que a brincadeirinha de Silvio Santos foi ao ar, no seu programa no SBT, há quase uma semana.

A pressão para que Maisa retirasse o que disse — que Dudu não fazia seu tipo — sem se configurado quase como um assédio coletivo sobre a atriz. Ela já deixou isso claro em posts. No último deles, Maisa defende o direito das mulheres de dizerem não. “E as mulheres, as manas, as minas, as meninas, as garotas, as moças, as gurias… ELAS TÊM VOZ!”, escreveu, depois dos tuítes sobre a piadinha sem graça de Dudu Camargo.

Klara Castanho, Nicole Bahls e Larissa Manoela já manifestaram apoio a Maisa. Mas é preciso mais do que isso. É preciso deixar Maisa Silva respirar.