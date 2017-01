Maestro é demitido após negar existência de Papai Noel a crianças

O maestro de um espetáculo infantil apresentado nesta semana em Roma foi demitido após negar, diante das crianças, a existência de Papai Noel. “De qualquer forma, Papai Noel não existe”, disse Giacomo Loprieno para espanto do público, ao fim da sessão de um musical adaptado do filme infantil Frozen. Não apenas as crianças ficaram estupefatas: o perfil no Facebook da produtora do espetáculo, a Dimensione Eventi, foi inundada por queixas dos pais.

“O que aconteceu esta noite é uma vergonha (…) Espero que este ‘senhor’ seja demitido e lamento tê-lo aplaudido”, escreveu, por exemplo, Oberto Bevilacqua. Os organizadores acabaram com a polêmica substituindo o maestro por outro músico, cuja foto foi publicada na página do Facebook em companhia do Papai Noel.

Não se sabe o que levou Loprieno a desfazer o sonho de tantas crianças.

(Com agência France-Presse)