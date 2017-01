Mãe de Neymar celebra aniversário sem o filho — mas com Bruna

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, comemorou seus 50 anos com uma mega festa em Santos, nesta segunda-feira. O jogador não pôde estar presente, pois está na Espanha para jogar pelo Barcelona. Porém, Bruna Marquezine compareceu à comemoração para parabenizar a sogra.

A atriz não compartilhou nenhuma imagem da festa, mas foi flagrada dançando e se divertindo através das redes sociais dos amigos de Neymar e da irmã dele. A comemoração ainda contou com um show do Raça Negra, e o jogador apareceu em vídeo para mandar uma mensagem para a mãe e cantar parabéns.

Neymar e Bruna assumiram um namoro em 2013 e anunciaram o fim do mesmo em agosto de 2014. No ano passado, surgiram rumores que os dois teriam reatado e mantinham o relacionamento às escondidas. Mas o disfarce caiu no ano novo, quando Neymar e Bruna comemoraram a data na casa do jogador em Angra dos Reis, e apareceram juntinhos em fotos nas redes sociais. Na última semana, ele deixou o sugestivo comentário “minha esposa” em uma das fotos do Instagram da atriz.

