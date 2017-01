Madonna rejeita críticas por namorados mais novos

Madonna voltou a reforçar sua personalidade fora dos padrões durante entrevista à revista Harper’s Bazaar. Na capa da edição de fevereiro da publicação, a cantora conta que, durante toda sua carreira, se sentiu oprimida pela opinião geral, mas que nem por isso deixou de viver como quis. Como exemplo, ela citou os muitos namorados mais jovens que ela.

“Isso aconteceu porque sou mulher e me recuso a viver uma vida convencional”, diz. “Eu sei que muitas pessoas responderiam: ‘Isso é ridículo, você é uma pop-star branca e bem sucedida’. Eu construí uma família nada convencional. Tive parceiros três décadas mais novos do que eu. Isso deixa as pessoas desconfortáveis. Sinto que tudo que eu faço deixa as pessoas desconfortáveis.”

Madonna também fala que as críticas ao seu modo de viver, e as consequências de suas escolhas, repercutem em sua arte, considerada por ela sua verdadeira missão. “A arte me mantém viva. O único jeito de sobreviver a traição dos meus namorados, membros da família e da sociedade foi a possibilidade de criar como artista”.