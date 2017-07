Madonna quer impedir leilão de carta que recebeu de Tupac Shakur

Madonna apresentou um pedido de ordem de restrição temporária na Suprema Corte de Nova York para tentar impedir o leilão de uma carta que ela recebeu de Tupac Shakur em 1995 e de outros objetos pessoais seus. Na carta, o rapper, morto em 1996, afirma que terminou o namoro dos dois por Madonna ser branca.

Nos documentos apresentados à Corte, Madonna diz que não estava ciente de que muitos dos itens listados para leilão, marcado para começar nesta quarta-feira, não estavam mais em sua posse. Segundo a cantora, ela só tomou conhecimento disso ao ler sobre o assunto na imprensa.

Os itens foram consignados para leilão por Darlene Lutz, que Madonna descreve como uma ex-amiga e consultora de arte que “traiu” sua confiança. Em comunicado, um representante da casa de leilões Gotta Have It Collectibles e Lutz dizem que o esforço da cantora para interromper a venda era “uma ação completamente sem fundamento e sem mérito”, e que eles desafiariam suas reivindicações no tribunal.

Entre os vinte itens que Madonna busca remover da venda também estão uma calcinha, um antigo talão de cheques, uma escova de cabelo e fotos. Há ainda uma anotação feita por Madonna na década de 1990 em que ela fala sobre sua frustração por não ter uma carreira como a de Whitney Houston ou a de Sharon Stone. “Não porque eu quero ser estas mulheres – porque eu preferia morrer, mas elas são tão horrivelmente medíocres e sempre são usadas como modelos de virtude (ou) algum tipo de medida para me humilhar”, escreveu a cantora.

(Com Reuters)