Madonna publica vídeo das gêmeas Stelle e Estere cantando funk

Madonna que atualmente mora em Portugal já entendeu o que as suas gêmeas Stelle e Estere gostam de ouvir para aprender português. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira, as filhas da cantora pop aparecem cantando Essa Novinha É Terrorista, funk do MC Kevinho. Na gravação em que as duas estão adorando a música e as batidas, a legenda diz: “Trabalhando em nosso português”.

Working on our Portuguese………,,.😂🎉🌈🎼🎤🚗💘💘🌈♥️🚙🎼🦋💘💕 A post shared by Madonna (@madonna) on Oct 4, 2017 at 4:23am PDT

O funkeiro paulista de Campinas não perdeu tempo e comentou a publicação da artista americana. “Vou ensinar os filhos da Madonna a dar uma sarradaaaaaa”, escreveu nas redes sociais. “Sério! Que honra ver a Rainha do Pop e sua família ouvindo minha música. Nosso funk”, completou.

Os fãs brasileiros, claro, adoraram o vídeo das pequenas curtindo e dançando. “Não tem como não amar você Madonna”, declarou um usuário. “Já pensasse um baile no morro com a Madonna estilo Bibi perigosa???”, imaginou outro seguidor em referência à personagem da novela A Força do Querer. Há também quem arranje um motivo para criticar: “Poxa @madonna, diva, tinha música melhor vai…. mas ficou divertido”.

Vou ensinar os filhos da madonna a dar uma sarradaaaaaa ❤️😂 — MC Kevinho (@ofcmckevinho) October 4, 2017