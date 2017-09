Lynda Carter rebate críticas de James Cameron a Mulher-Maravilha

Lynda Carter, que interpretou Mulher-Maravilha na TV nos anos 1970, respondeu às críticas feitas por James Cameron ao recente filme da personagem, estrelado por Gal Gadot e dirigido por Patty Jenkins.

No Facebook, a atriz escreveu: “A James Cameron, pare de denegrir Mulher-Maravilha. Sua pobre alma. Talvez você não entendeu a personagem. Eu com certeza entendo. Como todas as mulheres, somos mais do que a soma de nossas partes. Suas alfinetadas a uma diretora brilhante, Patty Jenkins, são idiotas. Este filme foi um grande acerto. Gal Gadot está maravilhosa. Eu sei disso Sr. Cameron, porque tenho vivido desta personagem por mais de 40 anos. Então, pare.”

Cameron começou a disparar críticas contra Mulher-Maravilha em agosto. Ao The Guardian, o cineasta disse que os elogios ao filme eram “errôneos”. “Ela é um ícone objetificado. É só mais um filme machista hollywoodiano fazendo o mesmo de sempre.” Ele usou como exemplo de comparação a personagem Sarah Connor (Linda Hamilton), de seu longa Exterminador do Futuro, que seria a real encarnação de uma mulher realmente forte, que não se ampara na beleza. Cameron ainda chegou a rechaçar Gal, lembrando que ela foi Miss Israel, e o figurino sensual.

Pouco depois, Patty Jenkins respondeu Cameron. “Se mulheres tiverem que ser duronas, problemáticas e perigosas para mostrarem que são fortes, e não puderem ser livres para celebrar uma mulher icônica só porque ela é atraente e amada, então não chegamos muito longe, não é?”